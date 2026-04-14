Il giorno dopo le dichiarazioni del Presidente Trump rivolte a Papa Leone XIV, si torna a parlare di confronti tra figure religiose e figure politiche di rilievo. Le parole pronunciate dal leader statunitense sono state dure e hanno attirato l’attenzione dei media. La storia di rapporti tra religione e potere si ripete in un quadro di tensioni e confronti pubblici, richiamando episodi passati che coinvolgono anche figure di spicco del passato.

Alla luce delle esternazioni verbali dure del Presidente Trump rivolte ieri a Papa Leone XIV, che ha risposto con un atteggiamento di fermezza e privo di prevaricazioni, invitando tutti con parole evangeliche ad essere costruttori di pace, non possiamo dimenticare anche l’inizio del pontificato di Giovanni Paolo II e le tensioni con il governo Polacco. La storia nuovamente si ripete tra due Pontefici ed i governi della propria terra. Giovanni Paolo II e la sfida al regime comunista San Giovanni Paolo II, appena eletto Pontefice, non fu mai attaccato fisicamente dal presidente della Polonia, ma il rapporto tra il regime comunista polacco non fu dei migliori.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Fede contro potere: da Giovanni Paolo II a Leone XIV, la storia si ripete

Rimini si prepara al Meeting: Papa Leone XIV a far eco alla storica visita di Giovanni Paolo II.Rimini in Attesa del Pontefice: Leone XIV al Meeting, un Segno di Speranza e Dialogo Rimini si prepara ad accogliere Papa Leone XIV ad agosto 2026,...

Da Giovanni Paolo II a Papa Francesco fino a Leone XIV: tutti i Papi che hanno visitato Napoli e PompeiUn legame fortissimo, dunque, quello tra i fedeli partenopei ed i papi, che hanno visitato queste terre più spesso che altre zone d’Italia.

Un estratto del commento del Rabbino Capo Riccardo Di Segni sull'attacco di Trump a Papa Leone XIV. "Oggi ricorrono quarant'anni dalla visita di Giovanni Paolo II alla Sinagoga di Roma, x.com

NEWS – Quaranta anni fa un gesto storico di dialogo e riconciliazione. Il 13 aprile 1986 Giovanni Paolo II compì una visita senza precedenti alla Sinagoga di Roma, incontrando la comunità ebraica guidata dal rabbino capo Elio Toaff. Era la prima volta nella s - facebook.com facebook