venezia precipita nel canal grande e muore

Un uomo è morto questa mattina a Venezia dopo essere caduto nel Canal Grande nei pressi della stazione di Santa Lucia. La vicenda è avvenuta sul lungolago, vicino al piazzale della stazione ferroviaria. I soccorritori sono intervenuti immediatamente, ma non hanno potuto fare nulla per salvare la vita dell’uomo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente.

Venezia, 26 aprile 2026 - Tragedia questa mattina a Venezia, sulla riva del piazzale della stazione ferroviaria di Santa Lucia, dove un uomo è precipitato in acqua e ha perso la vita. Si tratta di un senza fissa dimora di origini serbe, di circa 50 anni, che era seduto di fronte alla laguna tra il ponte di Calatrava e il terminal lagunare dei treni, davanti al palazzo della Regione. In base ai primi accertamenti, sarebbe scivolato o precipitato all'improvviso, probabilmente in preda a un malore ed è morto. Non ci sono stati per lui margini di salvataggio dal punto di vista sanitario. Gli agenti della Polizia Ferroviaria e i colleghi...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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