Il presidente Mattarella e il ministro Crosetto alla Scuola Marescialli per la cerimonia solenne del giuramento degli allievi

Il presidente della Repubblica e il ministro della Difesa hanno partecipato a una cerimonia presso la Scuola Marescialli di Firenze, durante la quale si è tenuto il giuramento degli allievi. La cerimonia ha visto la presenza di autorità militari e istituzionali, che hanno assistito alla consegna delle fasce agli allievi. La manifestazione si è svolta in un clima di formalità e rispetto, con interventi ufficiali e momenti di commemorazione.

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FIRENZE – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella torna in Toscana a distanza di una settimana per partecipare a Firenze alla cerimonia di giuramento e conferimento degli alamari agli allievi del 15esimo corso triennale, intitolato al maresciallo maggiore Oreste Leonardi, medaglia d’oro al valor civile alla memoria, della Scuola marescialli e brigadieri dei carabinieri. Una cerimonia dall’alto valore simbolico che si è tenuta presso la sede della Scuola, la caserma maresciallo maggiore Felice Maritano. Ad accogliere il Capo dello Stato, il presidente della Regione Eugenio Giani e la sindaca di Firenze Sara Funaro. Presenti alla cerimonia anche il ministro della difesa Guido Crosetto, il capo di stato maggiore della difesa Luciano Antonio Portolano, e il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri Salvatore Luongo.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Il presidente Mattarella e il ministro Crosetto alla Scuola Marescialli per la cerimonia solenne del giuramento degli allievi Notizie correlate Napoli, il ministro Crosetto al Giuramento degli allievi dell'Aeronautica MilitareIl ministro della Difesa Guido Crosetto a Napoli per partecipare alla cerimonia per il 103° anniversario della costituzione dell’Aeronautica Militare... Carabinieri, giurano gli allievi marescialli: Mattarella presente alla cerimoniaFirenze, 27 aprile 2026 – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Firenze venerdì 8 maggio per partecipare alla cerimonia di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Mattarella a Firenze al giuramento degli allievi marescialli dei Carabinieri; Mattarella alla Scuola marescialli dei carabinieri di Firenze; Mattarella alla Scuola marescialli dei carabinieri di Firenze; Tramvia: via libera di Enac al progetto definitivo Peretola-Sesto Fiorentino. Il presidente Mattarella a Firenze: giuramento alla Scuola Marescialli e visita all’Istituto europeoIl Capo dello Stato nel capoluogo in visita ufficiale. Giani: Attaccamento alla città e alla regione. Sarebbe da fare cittadino onorario della Toscana ... intoscana.it Firenze, la visita di Mattarella in città: dalla Scuola Marescialli all’Istituto Universitario EuropeoGiornata fiorentina per il presidente Mattarella, che questa mattina ha assistito alla cerimonia di giuramento e conferimento degli alamari agli allievi del 15° corso triennale degli Allievi Marescial ... 055firenze.it Alla Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze si è conclusa la cerimonia di giuramento e conferimento degli Alamari agli Allievi Marescialli Carabinieri del 15° Corso Triennale. Presenti il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il Ministro della Difesa, - facebook.com facebook Firenze | Il Capo di #SMD, Gen. Luciano #Portolano, ha preso parte alla Cerimonia di Giuramento e conferimento degli Alamari agli Allievi Marescialli del 15° corso triennale della Scuola Marescialli e Brigadieri dei #Carabinieri, intitolato al Maresciallo Mag x.com