DIRETTA del giuramento degli allievi marescialli di Esercito e Aeronautica a Viterbo

Da viterbotoday.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 17 aprile, alle ore 10, si è svolta presso la scuola sottufficiali di Viterbo la cerimonia di giuramento degli allievi marescialli delle forze armate. La manifestazione ha coinvolto i futuri ufficiali dell’Esercito e dell’Aeronautica militare, che hanno prestato il loro impegno davanti a un pubblico composto da familiari e autorità. L’evento è stato trasmesso in diretta, con i partecipanti in uniforme e in formazione.

Giuramento degli allievi marescialli dell'Esercito e dell'Aeronautica militare. Dalle 10 di venerdì 17 aprile la cerimonia dalla Scuola sottufficiali dell'esercito di Viterbo. Giurano fedeltà alla Repubblica e alle sue istituzioni 136 allievi marescialli del 28esimo corso dell'Esercito e 287.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Giuramento congiunto degli Allievi Marescialli dell'Esercito Italiano e dell'Aeronautica Militare.

Video Giuramento congiunto degli Allievi Marescialli dell'Esercito Italiano e dell'Aeronautica Militare.

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