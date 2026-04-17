DIRETTA del giuramento degli allievi marescialli di Esercito e Aeronautica a Viterbo

Venerdì 17 aprile, alle ore 10, si è svolta presso la scuola sottufficiali di Viterbo la cerimonia di giuramento degli allievi marescialli delle forze armate. La manifestazione ha coinvolto i futuri ufficiali dell’Esercito e dell’Aeronautica militare, che hanno prestato il loro impegno davanti a un pubblico composto da familiari e autorità. L’evento è stato trasmesso in diretta, con i partecipanti in uniforme e in formazione.

Giuramento degli allievi marescialli dell'Esercito e dell'Aeronautica militare. Dalle 10 di venerdì 17 aprile la cerimonia dalla Scuola sottufficiali dell'esercito di Viterbo. Giurano fedeltà alla Repubblica e alle sue istituzioni 136 allievi marescialli del 28esimo corso dell'Esercito e 287.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Giuramento congiunto degli Allievi Marescialli dell'Esercito Italiano e dell'Aeronautica Militare. Notizie correlate Napoli, il ministro Crosetto al Giuramento degli allievi dell'Aeronautica MilitareIl ministro della Difesa Guido Crosetto a Napoli per partecipare alla cerimonia per il 103° anniversario della costituzione dell’Aeronautica Militare... Aeronautica, Crosetto al giuramento degli allievi: futuro difficile. Le Frecce Tricolori rombano tra le nuvoleIn occasione del 103° anniversario dell’Aeronautica militare, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha partecipato oggi alla cerimonia di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Trump minaccia l'ecatombe, poi ferma l'attacco per 2 settimane: Trattiamo, ma Hormuz va riaperto; Myanmar, leader del golpe 2021 si insedia come presidente; Diretta – Il giuramento degli allievi marescialli dell’esercito e dell’aeronautica. Dodici mesi con l’Esercito: Giuramento atto fondanteQuella del 2026 è la prima tappa del percorso editoriale dedicato agli assi lungo i quali si muoverà, nei prossimi anni, l’Esercito. Ovvero, tecnologia, addestramento e valori. E proprio a ... lanazione.it Il calendario 2026 dell'Esercito è dedicato alla formula di giuramento(ANSA) - BOLZANO, 12 DIC - Lo giuro è il titolo del calendario 2026 dell'Esercito, presentato a Bolzano a cura del Comando delle Truppe Alpine. Il generale Michele Risi ha introdotto l'opera ... notizie.tiscali.it Nell'olimpo degli artisti vi è un posto per Federico Zandomeneghi. Fervente patriota si arruola nell’esercito garibaldino per partecipare alla spedizione dei Mille. Nasce a Venezia sotto il dominio austriaco per non servire in quell'esercito fugge a Milano, è uno facebook Operazione #Stradesicure. Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Gen. C.A. Carmine #Masiello, in visita al Raggruppamento Lombardia - Trentino Alto Adige: "Grazie per il #coraggio, la #competenza e la #dedizione con cui ogni giorno servite l' #Esercito e l x.com