Il Giro d’Italia è appena iniziato ma è già scoppiato il caos | febbre e vomito squadre decimate

Il Giro d’Italia è iniziato da pochi giorni, ma già si registrano problemi di salute tra alcuni corridori, con diversi atleti colpiti da febbre e vomito. Le squadre coinvolte hanno subito alcune perdite di corridori, che hanno dovuto abbandonare le tappe. La situazione ha creato preoccupazione tra i partecipanti e gli organizzatori, mentre la corsa continua lungo il percorso previsto.

Il Giro d’Italia deve ancora entrare davvero nel vivo, eppure attorno alla corsa si starebbe già respirando un clima pesante. Tra squadre costrette a isolare corridori, staff medici in allerta e atleti alle prese con febbre alta, nausea e vomito, i primi giorni della corsa rischiano di trasformarsi in qualcosa di molto diverso rispetto alla classica tensione da grande giro. La sensazione è che nessuno abbia ancora capito fino in fondo quanto sia esteso il problema e il timore non riguarda più soltanto il rendimento sportivo, ma la tenuta fisica dell’intero gruppo. Il Giro d’Italia è partito l’8 maggio e si chiuderà domenica 31 maggio, tre settimane durissime dove anche un semplice virus intestinale può cambiare completamente la corsa.🔗 Leggi su Sportface.it

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