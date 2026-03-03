Il Teatro Patologico ha percorso il mondo negli ultimi dodici mesi, portando le sue performance da Sanremo a New York, passando per Atene, e ricevendo numerosi premi lungo il cammino. La compagnia ha iniziato il suo viaggio a San Giuliano, da dove sono partite le prime rappresentazioni che hanno conquistato pubblico e critica a livello internazionale.

Da Sanremo ai palcoscenici di New York e Atene fino ai tanti premi ricevuti, per il Teatro Patologico gli ultimi 12 mesi sono stati scoppiettanti. "Sarebbe bello avere un riconoscimento anche dalla mia città d’origine, San Giuliano Milanese: è da lì che tutto ha avuto inizio". L’ospitata a Sanremo 2025 ha contribuito a fare da volano alla compagnia teatrale che, fondata a Roma dall’attore sangiulianese Dario D’Ambrosi, fa recitare autistici, bipolari e schizofrenici in un progetto che unisce creatività e inclusione. "È la riprova che il teatro, associato ai trattamenti farmacologici, può avere una funzione terapeutica". Concetti che D’Ambrosi ha espresso anche lo scorso giugno, quando ha presentato all’Onu un protocollo scientifico sui benefici della teatroterapia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Teatro Patologico in giro per il mondo: "Ma tutto è iniziato a San Giuliano"

San Giuliano: il Santo del 9 gennaio e la sua celebrazione nel mondoSan Giuliano: il Santo del 9 gennaio San Giuliano è una figura venerata in diverse tradizioni cristiane e viene celebrato il 9 gennaio.

San Giuliano: il Santo del 16 febbraio e il suo culto nel mondoChi era San Giuliano? San Giuliano, noto anche come Giuliano l'Ospitaliere, è una figura venerata nella tradizione cristiana.

Una raccolta di contenuti su Teatro Patologico

Argomenti discussi: Teatro Patologico in giro per il mondo: Ma tutto è iniziato a San Giuliano.

Teatro Patologico: Papa Francesco, un Ulisse dei nostri tempiil Festival Internazionale del Cinema Patologico, in svolgimento a Roma, dedica la sua XVI edizione a Bergoglio. Dario, continua e non smettere mai. Questo lavoro con i ragazzi disabili psichici è ... rainews.it

Teatro patologico, che cos’è il progetto di Dario D’Ambrosi arrivato a Sanremo 2025Tra i momenti più emozionanti della terza serata del Festival di Sanremo 2025 rientra l’esibizione dei ragazzi del Teatro patologico. Il progetto, fondato oltre 30 anni fa dall’attore e regista Dario ... dilei.it