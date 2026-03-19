A bordo della nave Star Princess, durante una crociera di sette giorni nei Caraibi, oltre 150 persone hanno contratto un virus che ha provocato febbre, vomito e diarrea. La diffusione dell'infezione ha coinvolto numerosi passeggeri durante il viaggio, rendendo l’esperienza difficile per molti. La nave ha continuato la navigazione nonostante il diffondersi dei sintomi.

Una crociera di sette giorni nei Caraibi si è trasformata in un’esperienza da dimenticare per 150 persone a bordo della nave Star Princess. L’imbarcazione, partita il 7 marzo da Port Everglades a Fort Lauderdale in Florida, trasportava oltre 4.300 passeggeri e circa 1.500 membri dell’equipaggio quando è scoppiata un’ epidemia di norovirus che ha colpito 104 passeggeri e 49 membri dell’equipaggio. I sintomi manifestati dalle persone contagiate includevano vomito, diarrea e febbre, caratteristiche tipiche di questo virus gastrointestinale. L’epidemia è stata prontamente segnalata ai Centers for Disease Control and Prevention, l’agenzia federale americana responsabile della salute pubblica, che monitora costantemente questo tipo di focolai negli ambienti chiusi e affollati. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Febbre, vomito e diarrea: il “virus dei crocieristi” colpisce la nave Star Princess, oltre 150 persone contagiate

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