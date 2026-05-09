Dopo la partita, l’allenatore ha espresso soddisfazione per la prestazione dei suoi giovani. Ha sottolineato che si trattava di una formazione completamente nuova, con diversi componenti ancora in fase di recupero dopo un lungo periodo di assenza. In particolare, ha citato la presenza di Bagheria, che è tornato in campo dopo due anni. L’allenatore ha concluso complimentandosi con i ragazzi per l’impegno mostrato durante la partita.

Andrea Sottil pensa soprattutto ai tanti giovani visti ieri in campo: "Io faccio i complimenti ai ragazzi, era una squadra completamente inedita – le parole del mister a fine partita –, tanti giovani in campo, Bagheria in campo dopo due anni. È stata fatta la partita che dovevano fare, è entrato anche Fabbri che è un 2009, fare esordire un ragazzo così giovane non è da tutti, e il sottoscritto premia anche il lavoro del settore giovanile, il progetto aziendale è anche questo. Nessuno si è fatto male e questa è una bella notizia. Sersanti è recuperato così come Gliozzi". A proposito di questi ultimi: "Le staffette erano programmate, a parte Pyythia ammonito e non potevamo rischiare un altro cartellino e una squalifica.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il giovane Modena di Sottil: "Complimenti ai ragazzi"

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