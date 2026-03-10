A Biassono, l’inseguimento in classifica prosegue con una squadra che da 12 giornate consecutive si mantiene al secondo posto nel girone B di Prima Categoria. La squadra era a metà girone in nona posizione, ma da allora ha scalato molte posizioni, mantenendo il secondo posto di fila, mentre i ragazzi coinvolti vengono applauditi per l’impegno. La classifica attuale mostra un andamento stabile da diverse settimane.

C’è una squadra che in Brianza è da 12 giornate consecutive al secondo posto (dopo che a metà girone di andata era sprofondata in nona posizione) in classifica del girone B di Prima Categoria. È il Biassono che dopo la retrocessione della primavera 2025, in estate ha cambiato tutto a livello di giocatori puntando su un allenatore esordiente per la categoria ma che conosceva bene l’ambiente come Cesare Marangi (foto) e ora si trova in lotta per tornare in Promozione. La lotta è apertissima perché la squadra è in salute, ha reagito bene alla sconfitta nel derby contro la Pro Lissone, battendo domenica 3-0 la Rondò Dinamo e ha anche rosicchiato due punti alla capolista Atletico Schiaffino (frenata dalla Briantea) contro cui ha già vinto lo scontro diretto a inizio girone di ritorno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Biassono, l’inseguimento continua: "Complimenti ai ragazzi"

