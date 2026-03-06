Premio Internazionale di Giornalismo Vitaliano Brancati 2026 | a Torino l’XI edizione dedicata all’eccellenza dell’informazione

Lunedì 9 marzo 2026 Torino accoglierà l’XI edizione del Premio Internazionale di Giornalismo Vitaliano Brancati. La manifestazione, uno dei riconoscimenti più importanti nel settore dell’informazione e della cultura, si svolgerà nella città piemontese e premia giornalisti e professionisti per il loro lavoro nel campo dell’editoria. L’evento si tiene ogni anno e quest’anno vede coinvolti numerosi rappresentanti del giornalismo internazionale.

Lunedì 9 marzo 2026 Torino ospiterà l'XI edizione del Premio Internazionale di Giornalismo Vitaliano Brancati, uno dei riconoscimenti più prestigiosi dedicati al mondo dell'informazione e della cultura. La cerimonia si terrà alle ore 18:00 presso la storica Cappella dei Banchieri, Negozianti e Mercanti, in Via Garibaldi 25, nel cuore del centro storico torinese. L'evento riunirà giornalisti, rappresentanti delle istituzioni e protagonisti della cultura italiana e internazionale, celebrando figure che si sono distinte nel panorama dell'informazione e del dialogo culturale. Il premio è dedicato alla memoria di Vitaliano Brancati, uno dei più importanti scrittori e intellettuali italiani del Novecento.