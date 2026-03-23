Resta misteriosa la sorte di Mojtaba Khamenei, l’ayatollah eletto Guida suprema dell’Iran l’8 marzo 2026. Il nuovo leader supremo iraniano sarebbe “ferito e isolato”. Sarebbe dunque vivo, anche se in realtà non ci sarebbero davvero prove sul fatto che sia lui a continuare a impartire ordini. Di certo da quando è stato eletto non si è mai fatto vedere in viso né sentire tramite messaggi audio. Mistero sulle condizioni di Mojtaba Khamenei Mojtaba Khamenei "ferito e isolato" Le informazioni di Cia e Mossad su Khamenei Nessuna prova che sia lui a dare ordini Chi è Mojtaba Khamenei Mistero sulle condizioni di Mojtaba Khamenei Mentre prosegue la guerra in Medioriente e i droni e i missili iraniani continuano a prendere di mira Israele e i Paesi del Golfo, resta il mistero su Mojtaba Khamenei. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Guerra Iran, mistero sulle condizioni di Mojtaba Khamenei: "Ferito, nessuna prova che sia lui a dare ordini"

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