Louis Martin Prevost, 74 anni, fratello maggiore di Papa Leone XIV, è al centro di discussioni e polemiche nei primi mesi del nuovo pontificato. La sua figura ha attirato l’attenzione dei media e delle opinioni pubbliche, alimentando diverse interpretazioni e commenti sui social network. La vicenda ha suscitato discussioni riguardo alle sue posizioni e alle sue affermazioni pubbliche, diventando un tema di dibattito tra sostenitori e critici.

Louis Martin Prevost, 74 anni, fratello maggiore di Papa Leone XIV, è diventato suo malgrado una delle figure più discusse nei primi mesi del nuovo pontificato. Residente a Port Charlotte, in Florida, in una contea a maggioranza repubblicana, Louis ha attirato l’attenzione mediatica per i suoi post su Facebook di stampo conservatore e per il suo fervente sostegno a Donald Trump e alla galassia MAGA. Tanto che quest’oggi, nel giorno di massima tensione tra Vaticano e Casa Bianca, il presidente che detto di preferire di gran lunga Louis a Robert, eletto Papa nella primavera del 2025, primo pontefice statunitense della storia. Il motivo? Sarebbe un vero MAGA.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Il fratello del Papa è davvero MAGA? Il caso Louis Prevost tra post e polemiche

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