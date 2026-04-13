Louis Prevost, fratello di Maga del Papa, è stato recentemente al centro dell’attenzione per i suoi commenti critici nei confronti di figure politiche americane e per una foto scattata nello Studio Ovale. Proveniente da una famiglia cattolica con radici negli Stati Uniti e legami con l’Europa, Prevost ha pubblicato post contro il presidente Biden e ha attirato l’attenzione sui social media. La sua presenza online ha suscitato interesse tra gli osservatori.

Roma, 13 aprile 29026 – Prevost, una famiglia cattolica con il cuore a stelle e strisce. E con il destino indissolubilmente legato all’Europa. Dallo sbarco in Normandia del padre veterano Louis Marius – che comandò un mezzo da sbarco per fanteria nel corso D-Day e prese parte all’Operazione Dragoon, nel sud della Francia – ai post “antidemocratici e transfobici” del fratello “Lou”, arruolato in Marina (come il papà) nell’82, lo stesso anno in cui fu ordinato sacerdote Robert Prevost, oggi Papa Leone XIV. Mentre infuria la polemica sull’ attacco di Donald Trump a Papa Leone – “È un debole, mi deve ringraziare se è al Vaticano”, ha tuonato il tycoon – torna sotto i riflettori la figura contraddittoria di “Lou" Prevost, il fratello Maga del Papa.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chi è Louis Prevost, il fratello Maga del Papa che piace a Trump. Dai post contro a Biden alla foto nello Studio Ovale

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