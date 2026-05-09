A 48 anni dalla scomparsa di Peppino Impastato, il suo fratello Giovanni ricorda i momenti trascorsi con lui e l’impatto che ha avuto sulla sua vita. Durante le visite nelle scuole, Giovanni osserva gli sguardi dei giovani studenti e sente di rivedere la stessa energia che caratterizzava il fratello. La memoria di Peppino continua a vivere tra le nuove generazioni, che lo vedono come esempio e punto di riferimento.

Giovanni, gli anniversari sono ferite che si riaprono. «Sono momenti in cui riaffiora anche il più piccolo dettaglio. Tornano alla mente il dolore, le porte chiuse in faccia, le accuse infamanti di terrorismo rivolte a Peppino, gli inviti alla rassegnazione. È stato un momento durissimo, segnato dall’isolamento e da un clima ostile che sembrava schiacciarci. Eppure abbiamo scelto di non arrenderci, di andare avanti, di cercare la verità e mantenere viva la memoria. Guardandoci indietro, capiamo che se dopo quarantotto anni se ne parla ancora è perché c’è stato un impegno costante, una lotta che non si è mai fermata. Peppino è stato finalmente riconosciuto come una figura centrale della storia del movimento antimafia.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il fratello di Peppino Impastato: «Quando entro nelle scuole e incrocio gli sguardi dei ragazzi, ritrovo sempre qualcosa di lui, della sua energia: è ancora vivo, come esempio e come punto di riferimento»

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Panoramica sull’argomento

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