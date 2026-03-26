È deceduta Federica Forieri, nota nel panorama dell’associazionismo viterbese per il suo impegno nelle attività di Arci rivolte a bambini e ragazzi. La sua presenza è stata riconosciuta come un punto di riferimento per l’infanzia e l’adolescenza, lasciando un vuoto nel settore. La notizia ha suscitato cordoglio tra le persone e le realtà che la conoscevano e collaboravano con lei.

Lutto nel mondo dell’associazionismo viterbese. È morta Federica Forieri, da anni impegnata nelle attività di Arci sul territorio e figura di riferimento per l’infanzia e l’adolescenza. Forieri faceva parte del consiglio di amministrazione di Arci Solidarietà Viterbo ed era attiva anche all’interno di Arci Lab, la ludoteca dedicata a bambini e ragazzi. Proprio in questo ambito ricopriva il ruolo di responsabile per i progetti rivolti ai più giovani, contribuendo con passione e competenza alla crescita di numerose iniziative educative e sociali. Tanti i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno arrivando da colleghi e amici. A ricordarla con affetto è Arci Lab, che in una nota esprime tutto il dolore per la perdita: “Oggi il nostro ufficio è un po’ più buio. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - È morta Federica Forieri di Arci, punto di riferimento per bambini e ragazzi: "Mancherà la sua luce"

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