Anniversario dell' omicidio di Peppino Impastato il suo insegnamento parte dalle scuole

In occasione dell'anniversario dell'omicidio di Peppino Impastato, si ricorda la sua storia come esempio di resistenza e impegno civile. Le scuole di tutto il paese sono coinvolte in iniziative per trasmettere il suo insegnamento ai giovani. Il Coordinamento nazionale dei docenti della disciplina dei diritti umani sottolinea come la sua figura rappresenti ancora oggi un punto di riferimento per la promozione della consapevolezza e della lotta contro le ingiustizie.

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