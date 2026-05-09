il forum della pace impegno della diocesi

Nell’ambito della due giorni organizzata dal "Forum per la pace della Versilia", in difesa della Costituzione e contro la militarizzazione della società, si tiene l’incontro "Scelte di pace contro la guerra – trasformare l’economia e i conflitti". L’appuntamento è per oggi alle 17 alla Brilla ed è promosso dalla Commissione Giustizia e Pace della Diocesi di Lucca e da Pax Christi Viareggio. Questo incontro avviene a pochi giorni da un nuovo attacco di Trump a Papa Leone XIV, fatto con affermazioni che la Commissione Giustizia e Pace giudica inopportune e profondamente preoccupanti. "Riteniamo — dichiara Giovanni Belletti, presidente della...🔗 Leggi su Lanazione.it

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Per una pace possibile: artigiani di Pace (20 gennaio)

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