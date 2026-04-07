non lasciare indietro nessuno impegno a favore della pace

A Perugia, un messaggio viene diffuso in occasione della Pasqua, sottolineando l'importanza di non lasciare indietro nessuno e di dedicarsi alla pace. L'iniziativa mira a ricordare il valore delle relazioni e della cura reciproca, invitando le persone a riflettere sui legami umani e sulla solidarietà. L'evento si svolge in un contesto locale, coinvolgendo diverse comunità della zona.

PERUGIA - "La Pasqua invita ciascuno a ritrovare il senso più profondo delle relazioni, della cura e della responsabilità verso gli altri, ma soprattutto invita in questo momento storico a un impegno profondo a favore della pace, a non rimanere indifferenti rispetto alle atrocità della guerra, a coltivare la speranza anche quando c’è il buio". Così la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti. "La nostra regione custodisce un messaggio che oggi è più attuale che mai: costruire pace, ogni giorno, attraverso gesti concreti, attenzione alle persone e rispetto delle differenze", ha aggiunto. "La pace è un impegno quotidiano - ha sottolineato Proietti - che riguarda istituzioni e cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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“E allora sì Che vale 'a pena e vivere e suffri' E allora sì Che vale 'a pena e crescere e capi' Credere ancora all'amore Farsi portare un po' di più Oppure è tutta suggestione questa vita Questa vita” Da domani si riparte, sul pezzo, senza lasciare indietro nessun - facebook.com facebook

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