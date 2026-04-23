Il 25 aprile è stato definito un momento di riflessione collettiva e di coesione nazionale, durante il quale si ricorda la Resistenza. In questa occasione, il presidente della Repubblica ha affermato che l’Italia rinnova il suo impegno a favore della pace, del rispetto dei diritti umani e della costruzione di società più giuste e solidali, sia a livello nazionale che internazionale.

Il 25 aprile è un momento di “ riflessione collettiva e di coesione nazionale ” e nel ricordo della Resistenza l’Italia ribadisce il suo impegno “in favore della pace, del rispetto dei diritti umani, della costruzione di società nazionali e internazionali più giuste e solidali “. In un incontro con le Associazioni combattentistiche e d’Arma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella comincia la celebrazione della Liberazione dal nazifascismo. Mattarella mette in comunicazione la storia di ieri con la cronaca di oggi. Dice: “Libertà e pace non sono elementi e dati acquisito una volta per tutte. Sono beni resi fragili dalla dissennatezza e che richiedono consapevolezza, impegno”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - 25 aprile, Mattarella: “Momento di coesione nazionale, nel ricordo della Resistenza l’Italia ribadisce l’impegno per pace e diritti”

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