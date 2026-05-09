Il ' duo della fuga' incastrato dalla Mobile | uno rapinava l’altro era un evaso ' fantasma'

Nelle ultime ore, due uomini sono stati arrestati dalla polizia e trasferiti nel carcere di Marassi. Uno dei due, un 27enne albanese, ha precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, mentre l’altro è stato identificato come un evaso. La polizia ha coordinato le operazioni che hanno portato all’arresto di entrambi, inseriti in un’indagine riguardante una rapina e un tentativo di fuga.

Due ricercati sono stati arrestati dalla polizia nelle ultime ore e portati nel carcere di Marassi. Il primo a finire in manette è un 27enne albanese, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e la persona. Obbligo di firma non rispettato e rapinaL'uomo era sottoposto.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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