Gli agenti della Squadra Mobile di Taranto hanno condotto due operazioni separate in città. In un intervento, hanno arrestato un uomo di 23 anni sospettato di spaccio di sostanze stupefacenti. In un'altra operazione, è stato catturato un uomo di 42 anni che era evaso dal regime di semilibertà. Le operazioni sono state condotte con l'obiettivo di rafforzare il controllo nel territorio.

Gli agenti della Squadra Mobile di Taranto hanno condotto due operazioni distinte in città, portando all’arresto di un ventitreenne per spaccio e alla cattura di un uomo di 42 anni che era evaso dal regime di semilibertà. I primi interventi si sono concentrati nell’area di piazza Garibaldi, dove il controllo su un giovane con precedenti penali ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti, mentre la seconda attività ha il rintraccio di un ricercato in via Diego Peluso. Dalle strade del centro al recupero del ricercato: i dettagli dell’operazione. La vigilanza dei Falchi ha preso il via nel cuore di piazza Garibaldi, dove l’osservazione di un ventitreenne, già noto alle forze dell’ordine per questioni legate agli stupefacenti, ha innescato i controlli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taranto, blitz della Mobile: arrestato spacciatore e preso l’evaso

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