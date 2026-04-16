A Nardò, un giovane di 23 anni è stato portato in carcere dopo un procedimento giudiziario che riguarda diverse rapine commesse nel 2022. La decisione di arrestarlo conclude un procedimento legale iniziato con l’individuazione del sospettato e culminato con il suo trasferimento nel carcere competente. La vicenda ha coinvolto anche episodi legati a persone con disabilità, che sono stati vittime delle rapine.

Il trasferimento in carcere di un ventitreenne residente a Nardò segna la conclusione di un percorso giudiziario relativo a una serie di rapine avvenute nel 2022. Patrick Maruccio, già noto alle autorità, è stato condotto in struttura dagli agenti della questura di Lecce operanti presso il commissariato locale, dopo che una sentenza definitiva lo ha riconosciuto responsabile di rapina aggravata commessa in associazione e di porto abusivo di armi o strumenti atti a colpire. La cronologia degli episodi tra via IV Novembre e le aggressioni ai cittadini. Le vicende che hanno portato alla misura restrittiva si sono concentrate in un arco temporale compreso tra i mesi di febbraio e maggio del 2022.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nardò, fine della fuga: in carcere il 23enne che rapinava i disabili

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