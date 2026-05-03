Monasterio | va in pensione il dottor Piacenti il saluto dei colleghi

Il dottor Marcello Anders Piacenti ha terminato il suo percorso professionale presso l’unità operativa di Elettrofisiologia interventistica di Monasterio, dove ha partecipato attivamente alla creazione e allo sviluppo di questa struttura. I colleghi gli hanno rivolto un saluto in occasione della sua uscita dal servizio, che segna la conclusione di oltre un decennio di attività nel reparto.

Conclude la sua esperienza lavorativa in Monasterio il dottor Marcello Anders Piacenti, che ha contribuito in prima persona alla nascita e alla crescita dell'unità operativa di Elettrofisiologia interventistica che ha diretto fino ad oggi.Il Dottor Piacenti ha iniziato il suo percorso nel 1983.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Pisa, va in pensione il dottor Francesco Lamanna. I colleghi: “Grazie di tutto”Pisa, 28 febbraio 2026 – Per il dottor Francesco Lamanna, responsabile del SerD della Zona Pisana, il 27 febbraio è stato l’ultimo giorno di... Capo reparto in pensione dopo 36 anni di servizio: il saluto dei colleghiBRINDISI - Dopo 36 anni di servizio va in quiescenza il capo reparto dei Vigili del Fuoco di Brindisi Fortunato Dimonte.