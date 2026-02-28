Pisa va in pensione il dottor Francesco Lamanna I colleghi | Grazie di tutto

A Pisa, il dottor Francesco Lamanna ha concluso il suo incarico come responsabile del SerD della Zona Pisana il 27 febbraio, giorno in cui ha lasciato ufficialmente il lavoro per andare in pensione. I suoi colleghi hanno espresso gratitudine per il suo impegno e la sua dedizione nel corso degli anni. La sua carriera si è così conclusa con un saluto collettivo.

Pisa, 28 febbraio 2026 – Per il dottor Francesco Lamanna, responsabile del SerD della Zona Pisana, il 27 febbraio è stato l'ultimo giorno di servizio, ha infatti lasciato l'incarico per andare in pensione. L'Azienda Usl Toscana nord ovest, l'Area Dipendenze del Dipartimento di salute mentale e tutti i colleghi esprimono a Francesco i più sentiti auguri per questa nuova fase della sua vita, cogliendo l'occasione per riconoscerne la stima, l'affetto e l'apprezzamento professionale che ha saputo conquistare negli anni grazie alla sua competenza, disponibilità e dedizione. Lamanna ha iniziato la sua attività nel Servizio dipendenze di Pisa nel 2004, operando sia presso il SerD penitenziario della casa circondariale "Don Bosco", sia sul territorio.