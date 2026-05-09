Nella notte di ieri, due strutture pubbliche sono state prese di mira da ladri a Novellara. I malviventi hanno colpito una casa di riposo e la piscina comunale, entrambe situate a breve distanza tra loro. L’episodio si è verificato in un’unica notte e ha coinvolto un doppio intervento delle forze dell’ordine. Nessuna informazione è stata ancora fornita sui danni o su eventuali furti.

Ladri in azione ieri notte a Novellara, colpendo anche due strutture pubbliche come la casa di riposo e la piscina comunale, situati ad alcune centinaia di metri di distanza tra loro. Verso le sei di ieri mattina è stata richiesta la presenza dei carabinieri alla casa protetta ’Don Pasquino Borghi’ di via della Costituzione, dove i ladri erano entrati da una finestra. Approfittando del personale impegnato nei reparti per l’assistenza agli ospiti, gli intrusi hanno rubato due computer portatili che si trovavano nella guardiola degli operatori assistenziali. Solo al loro rientro ci si è accorti del furto. Ed è scattata la segnalazione alle forze dell’ordine.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il doppio blitz mattutino dei ladri. Colpite la casa di riposo e la piscina

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