Novellara furti notturni a casa di riposo e piscina

Nella notte tra il 7 e l’8 maggio, due strutture pubbliche di Novellara sono state oggetto di furti consecutivi. La prima vittima è stata una casa di riposo, seguita da un colpo presso una piscina comunale. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire se possa trattarsi di un’unica banda responsabile di entrambi gli episodi. Finora non sono stati resi noti dettagli sui beni sottratti o sulle modalità con cui sono stati commessi i furti.

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Novellara (Reggio Emilia), 8 maggio 2026 – Doppio furto in strutture pubbliche di Novellara, la scorsa notte, con il sospetto che ad agire possano essere state le stesse persone in entrambi i casi. Verso le sei i carabinieri sono stati chiamati alla casa di riposo Don Borghi, in via della Costituzione, dove ignoti sono entrati da una finestra approfittando del personale assistenziale impegnati con i vari ospiti, nei reparti di degenza. Si è scoperto che gli intrusi hanno rubato due computer portatili della guardiola degli operatori assistenziali, che in quel momento era stata lasciata incustodita. Neppure il tempo di concludere gli...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Novellara, furti notturni a casa di riposo e piscina Notizie correlate Grottammare: 4 furti notturni, ladro corpulento ripresoIl centro di Grottammare si trova al centro di una serie di furti notturni che hanno colpito negozi, supermercati e stabilimenti balneari. Furti notturni nelle cantine, due in arrestoIntervento dei carabinieri del nucleo radiomobile nella notte in via Carlo Cignani, in zona Bolognina, dove due uomini sono stati arrestati con...