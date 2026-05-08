Papa Leone a Pompei | Dio plachi gli odi fratricidi e illumini i leader delle nazioni

Nel primo anniversario del suo pontificato, il Papa si è recato a Pompei, dove ha partecipato a una messa e a una supplica nel Santuario. La visita si è svolta in un giorno che coincide con l’anniversario e ha coinvolto i fedeli presenti, che hanno ascoltato le parole del Papa durante la cerimonia religiosa. La messa si è svolta nel rispetto delle tradizionali celebrazioni religiose nel luogo di culto.

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Nel giorno del primo anniversario di pontificato Papa Leone è a Pompei dove si è celebrata la Messa e la Supplica nel Santuario. “Da questo Santuario, la cui facciata San Bartolo Longo concepì come un monumento alla pace, oggi eleviamo con fede la nostra Supplica. Gesù ci ha detto che tutto può ottenere la preghiera fatta con fede. E San Bartolo Longo, pensando alla fede di Maria, la definisce ‘onnipotente per grazia’. Per sua intercessione, venga dal Dio della pace un’effusione sovrabbondante di misericordia, che tocchi i cuori, plachi i rancori e gli odi fratricidi, illumini quanti hanno speciali responsabilità di governo”. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Leone a Pompei: Dio plachi gli odi fratricidi e illumini i leader delle nazioni Papa Leone a Pompei: Dio plachi gli odi fratricidi e illumini i leader delle nazioni Notizie correlate Papa Leone: leader Nazioni abbandonino i progetti di morte e rinuncino alle armiPapa Leone, nelle intenzioni di preghiera per questo mese di marzo, invita a pregare per disarmare i cuori dal rancore. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: L'arcivescovo di Pompei: dono speciale celebrare con il Papa il primo anno di pontificato; La visita di Papa Leone a Pompei: Affidiamo a Maria umanità intera per un futuro di pace; Papa Leone XIV a Pompei per la visita pastorale: Basta guerre. Dopo andrà a Napoli; Un anno con Leone XIV: il papa pellegrino a Pompei per la supplica alla Vergine del Rosario. Papa Leone XIV a Pompei per la visita pastorale: Basta guerre. Dopo andrà a NapoliLeggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone XIV oggi a Napoli e Pompei, il programma della visita pastorale e cosa sapere ... tg24.sky.it Papa Leone XIV a Pompei: Nessuna potenza terrena salverà il mondo, ma solo la potenza divina dell’amoreE’ la celebrazione eucaristica all’esterno del Santuario della Madonna del Rosario, in piazza Bartolo Longo a Pompei, il momento centrale della visita pastorale di oggi di Papa Leone XIV. acistampa.com Il Mattino. . Cosa si aspettano i napoletani da Papa Leone. #ilmattino #papaleone #napoli #pace facebook Da giovedì sta circolando molto una foto di papa Leone XIV nel tradizionale abito talare bianco con ai piedi un paio di scarpe da ginnastica Nike. Proviene da un documentario sulla sua vita in Italia intitolato “Leone a Roma” ed è notevole per due ragioni: x.com