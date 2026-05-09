Il regista ha annunciato che il personaggio di Miranda Priestly non andrà in pensione nel terzo film della serie, nonostante le dichiarazioni precedenti. Dopo il successo del secondo capitolo, che ha incassato oltre 250 milioni di dollari, si lavora alla realizzazione di un nuovo capitolo. Le riprese non sono ancora iniziate, ma la decisione è stata presa per continuare la storia. Nessuna data di uscita è stata comunicata ufficialmente.

Gli incassi da capogiro del secondo capitolo (oltre 250 milioni di dollari) hanno già convinto il regista a rimangiarsi i vecchi "mai più". Meryl Streep, Anne Hathaway ed Emily Blunt potrebbero tornare per un terzo capitolo, magari attingendo ai nuovi libri di Lauren Weisberger. Non è ancora passato l'effetto nostalgia di Il Diavolo veste Prada 2, attualmente nelle sale, che già si parla di trilogia. David Frankel, il regista che vent'anni fa ci ha insegnato cos'è il ceruleo, ha ammesso a Variety che un terzo film non è affatto un'utopia. Anzi, visto quanto sta guadagnando Disney con questa operazione, il "mai dire mai" è diventato praticamente un obbligo contrattuale.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il Diavolo veste Prada 3, Miranda Priestly non va in pensione: David Frankel parla del sequel

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Il Diavolo Veste Prada 2 | Prevendite Aperte | Dal 29 Aprile al Cinema

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