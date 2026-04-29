Il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. Tanto vi sarà piaciuto Il Diavolo veste Prada vent’anni fa, tanto il sequel vi farà cadere le braccia. Il tempo passa e se ne va. E il capitolo due sulle vicissitudini glamour del team della rivista di moda Runway – Miranda, Andy, Nigel, Emily – diventa il museo delle cere del variopinto zoo redazionale originario. Quando dopo una manciata di minuti Miranda (Meryl Streep, dal doppiaggio quasi afono) non getta più il cappotto addosso alla sventurata segretaria di turno, ma lo appende lei con impaccio alla gruccia, capisci che Il Diavolo veste Prada 2 sta virando verso il porto delle nebbie. La crisi (e la trasformazione incontrollabile) dell’editoria morde la coda sia di Runway che dell’impalcatura morale del primo film (Miranda capobranco che fa e disfà la vita altrui).🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Diavolo veste Prada 2 è il sequel che non volevamo: tra cliché e sceneggiatura confusa, così il mito di Miranda Priestly si spegne – LA RECENSIONE

IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 (2026) | Nuovo trailer italiano del film con Meryl Streep e Anne Hathaway

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