Recentemente si è scoperto che l'attrice premio Oscar ha ricevuto una somma considerevole per interpretare nuovamente il personaggio di Miranda Priestly nel sequel del film. Inoltre, le colleghe coinvolte nel progetto avrebbero ottenuto un trattamento economico analogo, assicurando salari elevati rispetto alle produzioni precedenti. La notizia ha suscitato interesse nel settore cinematografico per gli aspetti legati ai compensi degli attori in questa produzione.

L'attrice premio Oscar avrebbe ottenuto una cifra considerevole per interpretare nuovamente Miranda Priestly, assicurandosi che anche le sue colleghe ricevessero lo stesso trattamento. Il Diavolo veste Prada 2 sta continuando a ottenere buoni risultati ai box office internazionali e questo permetterà alle star del film di aumentare i propri guadagni. Il sito Variety ha infatti svelato il salario ricevuto dalle protagoniste per tornare nel mondo della rivista Runway e la cifra è particolarmente significativa, superando quota 12 milioni di dollari. Il salario delle star del film Il diavolo veste Prada 2 Le fonti del sito sostengono che per convincere Meryl Streep a interpretare per la seconda volta Miranda Priestly i responsabili di 20th Century Studios avrebbero staccato un assegno di 12.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il Diavolo veste Prada 2: svelati i salari milionari ottenuti grazie a Meryl Streep

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Il Diavolo Veste Prada 2 | Teaser Trailer | Dal 29 Aprile al Cinema

Notizie correlate

Bollate, Meryl Streep in Villa Arconati nel trial per “Il diavolo veste Prada 2”Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei… Monopattini elettrici: dal 16 maggio...

Leggi anche: Anne Hathaway e Meryl Streep, Il Diavolo veste Prada 2: rosso audace vs eleganza navy

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: All’inizio Meryl Streep rifiutò ‘Il diavolo veste Prada’ per raddoppiare il suo cachet; Il diavolo veste Prada 2, griffe e rivalità si tingono di presente; Meryl Streep e Il Diavolo veste Prada 2: Miranda piace perché è come Trump: dice quello che gli altri pensano in silenzio; Nel Diavolo Veste Prada 2, Milano mostra tutto il suo splendore.

Il diavolo veste Prada 2 – la recensione del sequel dell’iconico film con Meryl Streep e Anne HathawayLa nostra recensione de Il diavolo veste Prada 2, con Meryl Streep e Anne Hathaway, accompagnate da Emily Blunt e Stanley Tucci. filmpost.it

Il Diavolo veste Prada 2: svelati i salari milionari ottenuti grazie a Meryl StreepL'attrice premio Oscar avrebbe ottenuto una cifra considerevole per interpretare nuovamente Miranda Priestly, assicurandosi che anche le sue colleghe ricevessero lo stesso trattamento. movieplayer.it

penso spesso a questa scena meravigliosa.. Meryl Streep meriti quell’oscar x.com

“Il diavolo veste Prada 2” diretto da David Frankel, con Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt reddit