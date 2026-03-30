Lo scorso mese, un'attrice statunitense è stata coinvolta in un procedimento giudiziario presso la Villa Arconati, a Bollate. La causa riguarda una questione legata alla produzione del film

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© Ilnotiziario.net - Bollate, Meryl Streep in Villa Arconati nel trial per “Il diavolo veste Prada 2”

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