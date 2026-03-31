Il ritorno non passa inosservato. E forse non potrebbe essere altrimenti, quando Anne Hathaway e Meryl Streep tornano a condividere la scena con Il Diavolo veste Prada 2, scegliendo Città del Messico come prima tappa di un tour che ha già il sapore di un evento globale. Il debutto al Museo Anahuacalli non è stato solo una premiere, ma una dichiarazione visiva: la moda, ancora una volta, è parte integrante del racconto. Anne Hathaway in mini dress rosso di paillettes e cuissardes. Anne Hathaway sceglie il rosso. Ma non è un rosso qualsiasi: è un rosso vivo, luminoso, quasi specchiato, che cattura la luce e la restituisce con una sicurezza disarmante. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anne Hathaway e Meryl Streep, Il Diavolo veste Prada 2: rosso audace vs eleganza navy

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