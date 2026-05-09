Accompagnati dalle parole del regista, ecco qualche considerazione sul sequel campione d'incassi che oltre a divertire sa muovere un'importante critica sociale con i toni della commedia. Uno dei sequel più temuti degli ultimi anni è finalmente sbarcato al cinema e, fortunatamente, non ha deluso le aspettative. Il Diavolo Veste Prada 2 è, infatti, un film intelligente, ben scritto; una pellicola che, pur ricalcando nella struttura il lungometraggio del 2006, riesce a parlare con disarmante franchezza dei tempi moderni. Non si tratta di una mera operazione nostalgia, ma piuttosto di una vera e propria critica sociale travestita da commedia. I personaggi di Andy e Miranda finiscono così per diventare speculari: specchi di un mondo che cambia profondamente, che gira sempre più veloce e al quale, per adeguarsi, .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il Diavolo veste Prada 2: molto più di un'operazione nostalgia (e David Frankel lo conferma)

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Il diavolo veste Prada 2 di David Frankel - recensione

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Film al cinema che consiglio: Il Diavolo Veste Prada 2 (2026) dir.David Frankel “Questa pellicola non raggiungerà il livello di iconicità del primo capitolo, eppure sono riusciti comunque a creare un sequel degno e, cosa davvero importante, interessante.” #ildia x.com

“Il diavolo veste Prada 2” diretto da David Frankel, con Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt reddit