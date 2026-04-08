D urante le tappe orientali del press tour de Il Diavolo veste Prada 2, Anne Hathaway ha deciso di regalare al pubblico un dettaglio beauty che è un vero e proprio tuffo al cuore. Ovvero la frangia. Meglio nota come la frangia più indimenticabile degli ultimi 20 anni. Il Diavolo veste Prada 2, finalmente il trailer ufficiale (e Miranda è più gelida che mai) X Ovvero quella piena, dritta e generosa che avevamo amato sin dal primo momento nel primo capitolo della saga. Quando una giovane e sognatrice Andy Sachs faceva il suo ingresso trionfale negli uffici di Runway. Anne Hathaway rilancia la frangia di Andy Sachs. Non solo sequel, Il diavolo veste Prada 2 regala continue lezioni di stile che attraversano il tempo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Per il press tour di "Il Diavolo veste Prada 2" Anne Hathaway ripesca dalla nostalgia

Anne Hathaway ci ricorda il potere del rossetto rosso già all'inizio del press tour di Il diavolo veste Prada 2Finalmente suggerendo, a chi considera il film la Bibbia delle tendenze, di voltare pagina dall'estetica clean fatta di labbra nude, minimaliste o...

Il diavolo veste Prada: ecco come Streep e Hathaway si vestivano per il press tour del 2006Molto prima che i press tour diventassero esercizi di stile calibratissimi, nel 2006 il cast de Il diavolo veste Prada sfilava tra première e...

Il Diavolo Veste Prada 2 | Teaser Trailer | Dal 29 Aprile al Cinema

Temi più discussi: Non solo ceruleo: Il Diavolo veste Prada 2 va in tour e i look delle sue protagoniste sono già iconici; Anne Hathaway e l'esatto rossetto rosso che ha indossato a inizio tour di Il diavolo veste Prada 2; Il diavolo veste Prada 2: trailer finale, tutti i look del tour e data di uscita | Video; Il Diavolo veste Prada 2, la sfilata di Anne Hathaway e Meryl Streep in Messico. FOTO.

Tutti i look di Anne Hathaway e Meryl Streep per il tour de Il Diavolo Veste Prada 2In attesa dell'uscita del film (e dei look sul grande schermo) una carrellata degli outfit scelti da Miranda e Andy per le première in giro per il mondo ... vogue.it

Il diavolo veste Prada 2 , Meryl Streep e Anne Hathaway iniziano il tour da Città del Messico: le fotoLe due dive di Hollywood, protagoniste di uno dei film più attesi della stagione, hanno dato il via al tour promozionale della pellicola a Città del Messico ... vanityfair.it

Anne Hathaway e Stanley Tucci che leggono un numero di Runway che vede Emily in copertina Il leggendario magazine de Il diavolo veste Prada uscirà in un’edizione limitata e cartacea. Pronti ad agguantare la vostra copia - facebook.com facebook

Meryl Streep e Anne Hathaway alla premiere di IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 a Tokyo. x.com