Per il press tour di Il Diavolo veste Prada 2 Anne Hathaway ripesca dalla nostalgia
D urante le tappe orientali del press tour de Il Diavolo veste Prada 2, Anne Hathaway ha deciso di regalare al pubblico un dettaglio beauty che è un vero e proprio tuffo al cuore. Ovvero la frangia. Meglio nota come la frangia più indimenticabile degli ultimi 20 anni. Il Diavolo veste Prada 2, finalmente il trailer ufficiale (e Miranda è più gelida che mai) X Ovvero quella piena, dritta e generosa che avevamo amato sin dal primo momento nel primo capitolo della saga. Quando una giovane e sognatrice Andy Sachs faceva il suo ingresso trionfale negli uffici di Runway. Anne Hathaway rilancia la frangia di Andy Sachs. Non solo sequel, Il diavolo veste Prada 2 regala continue lezioni di stile che attraversano il tempo. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Anne Hathaway ci ricorda il potere del rossetto rosso già all'inizio del press tour di Il diavolo veste Prada 2Finalmente suggerendo, a chi considera il film la Bibbia delle tendenze, di voltare pagina dall'estetica clean fatta di labbra nude, minimaliste o...
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Il Diavolo Veste Prada 2 | Teaser Trailer | Dal 29 Aprile al Cinema
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Anne Hathaway e Stanley Tucci che leggono un numero di Runway che vede Emily in copertina Il leggendario magazine de Il diavolo veste Prada uscirà in un’edizione limitata e cartacea. Pronti ad agguantare la vostra copia - facebook.com facebook
Meryl Streep e Anne Hathaway alla premiere di IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 a Tokyo. x.com