Il sequel del film Il Diavolo Veste Prada ha generato oltre 12,5 milioni di dollari di guadagni per i protagonisti, secondo quanto riportato dal magazine americano Variety. La pellicola ha ottenuto risultati superiori alle aspettative al botteghino, attirando un pubblico consistente nelle sale cinematografiche. I dettagli sui ricavi indicano un successo immediato al momento della distribuzione.

Il Diavolo Veste Prada 2 sta registrando incassi ben oltre le aspettative, a dirlo è stato il magazine americano Variety Il Diavolo Veste Prada 2ha conquistato in Italia il primo posto al box office. Un successo che in parte era atteso, dopo tutto il marketing precedente all’uscita del film, ma che ha di gran lunga superato le aspettative. In tutto il mondo il sequel del famoso cult del 2006 harapidamente scalato la classifica:solo in Italia il film ha incassato circa 20 milioni di euro, mentre a livello internazionale ha superato i 326 milioni di dollari al botteghino.Ma la vera domanda è: quanto hanno guadagnato i protagonisti? Ad un successo così grande corrispondono sicuramente grandi curiosità.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Il Diavolo Veste Prada 2: guadagni da 12,5 milioni per i protagonisti

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IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 | Il trailer | HOT CORN

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