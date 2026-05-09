Il film Il Diavolo veste Prada 2 ha superato gli incassi mondiali del primo capitolo del 2006, che si era fermato a 326 milioni di dollari. La pellicola, diretta da David Frankel, ha raggiunto questa soglia nella giornata di oggi, segnando un risultato record per il sequel. Attualmente, l’Italia si distingue come il mercato più forte a livello globale, contribuendo significativamente alla crescita complessiva degli incassi.

Il Diavolo veste Prada 2 ha ufficialmente compiuto il sorpasso storico. Nella giornata di oggi, il sequel diretto da David Frankel supererà l’incasso globale complessivo del cult originale del 2006, fermo a 326.5 milioni di dollari. Con un bottino che ha già raggiunto i 324 milioni di dollari in appena dieci giorni di programmazione, il film che ha riportato insieme sul set Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci si conferma un fenomeno inarrestabile, capace di incassare 101.8 milioni negli Stati Uniti e ben 222.2 milioni nel resto del mondo. Il dato più clamoroso emerge però dal mercato internazionale, dove l’Italia sta giocando un ruolo da protagonista assoluta.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Il Diavolo veste Prada 2 da record: superati gli incassi mondiali del primo cult mentre l’Italia guida il mercato globale

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