Il sequel de Il Diavolo Veste Prada è uscito nelle sale ieri, 29 aprile, e ha subito fatto registrare un record di incassi nel giorno del debutto. Superando Barbie, il film ha ottenuto risultati significativi al suo primo giorno di programmazione. La pellicola è stata accolta con grande interesse dal pubblico, portando a numeri di vendita elevati nelle sale cinematografiche.

Ieri 29 aprile al debutto de Il Diavolo Veste Prada 2 sui grandi schermi il sequel ha raggiunto un record di incassi superando Barbie Dopo tanto marketing, tanti incassi.Il Diavolo Veste Prada 2ieri, 29 aprile,ha debuttato in salae in una sola serata ha raggiunto in Italia i 3.486.795 euro. Il tanto atteso cult si è aggiudicato ilmiglior primo giorno del 2026,superandoSuper Mario Galaxyche aveva esordito con 1.281.108 di euro. Un botteghino da record che poteva essere prevedibile considerando la promozione precedente all’uscita nei cinema. L’incasso registrato dalDiavolo Veste Prada 2nella prima giornata ha segnato un +244% rispetto allo stesso giorno del 2025 e un +128% rispetto a una settimana fa.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Il Diavolo Veste Prada 2: è record di incassi al debutto in sala

Il Diavolo Veste Prada 2 | Trailer Finale

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