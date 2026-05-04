Il pubblico italiano ha accolto con entusiasmo il ritorno di Andy e Miranda riversandosi in massa al cinema, il sequel ha segnato un'apertura di oltre 14 milioni di euro e più di 1,7 milioni di spettatori. Il mondo dell'alta moda torna a invadere i sogni degli spettatori, che premiano Il diavolo veste Prada 2 riversandosi nei cinema. Enorme successo e record infranti per la pellicola che vede il ritorno di Meryl Streep e Anne Hathaway nei ruoli che le hanno trasformate in icone fashion vent'anni fa. Dopo cinque giorni di programmazione il sequel, diretto ancora una volta da David Frankel, ha debuttato superando i 14 milioni di euro e totalizzando 1,7 milioni di spettatori, attestandosi come la miglior apertura del 2026 in Italia.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il diavolo veste Prada 2 è la miglior apertura del 2026 in Italia, oltre 233 milioni gli incassi globali

IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 Teaser Trailer Ufficiale Italiano (2026) Meryl Streep | Al Cinema

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