? Domande chiave Come ha fatto Meryl Streep a garantire lo stesso stipendio alle colleghe?. Quale clausola contrattuale permette ad Anne Hathaway e Emily Blunt di pareggiare Streep?. Perché il successo al botteghino farà superare i 20 milioni alle attrici?. Come influisce il potere negoziale di una singola star sull'intero cast?.? In Breve Anne Hathaway ed Emily Blunt percepiscono 12,5 milioni grazie alla clausola favored nations.. Il sequel prodotto da 20th Century Studios ha già incassato 300 milioni globali.. I bonus legati agli incassi potrebbero portare i compensi oltre i 20 milioni.. Il ritorno sul set avviene a distanza di 20 anni dal primo film.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il diavolo veste Prada 2: 12,5 milioni per il trio di star iconiche

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 | Il trailer | HOT CORN

Notizie correlate

Il Diavolo Veste Prada 2: guadagni da 12,5 milioni per i protagonistiIl Diavolo Veste Prada 2 sta registrando incassi ben oltre le aspettative, a dirlo è stato il magazine americano Variety Il Diavolo Veste Prada 2ha...

Il Diavolo veste Prada, la 'vera' Emily: "Ho detto davvero alcune delle frasi iconiche del film"L'ex assistente di Anna Wintour a Vogue ha svelato i retroscena legati alla pubblicazione del romanzo scritto da Lauren Weisberger.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Altro che sogno della moda e comfort movie Il Diavolo Veste Prada 2 è un film sulla crisi del giornalismo; Il Diavolo Veste Prada 2 non è la favola che speravamo di rivedere: cosa resta della moda quando il glamour finisce e comandano clic e budget; Ho scritto Il diavolo veste Prada a 20 anni: c'era un'audacia nell'essere giovani e indignati, ora provo più empatia; Nel Diavolo Veste Prada 2, Milano mostra tutto il suo splendore.

Cachet stellari per le attrici de Il diavolo veste Prada 2: 12.5 milioni di dollari ciascuno a Meryl Streep, Anne Hathaway e Emily Blunt. Ecco perché è successoMeryl Streep, Anne Hathaway ed Emily Blunt: accordo 'favored nations' per compensi record. E i bonus possono superare i 20 milioni. ilfattoquotidiano.it

Stanley Tucci ha trovato l’amore grazie a Il Diavolo veste Prada (e quasi nessuno lo sa)Dietro uno dei film più iconici degli anni 2000 c’è anche una storia d’amore che in pochi conoscono: Stanley Tucci ha incontrato sua moglie Felicity Blunt proprio grazie al film con Meryl Streep e Ann ... comingsoon.it

Disney / 20th Century's Il Diavolo Veste Prada 2 ha incassato un stima di $9.80M venerdì (da 4.200 locazioni). L'incasso totale domestico stimato è di $111.64M. reddit

Anne Hathaway è iconica, leggendaria e in tutti questi film: Il Diavolo Veste Prada 2, ora in sala Mother Mary, dal 14 maggio Odissea, dal 16 luglio La Fine Di Oak Street, dal 12 agosto Verity, dal 1° ottobre Scopri tutti i trailer sul nostro sito x.com