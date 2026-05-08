Secondo diverse fonti, in un incontro riservato si sono incontrati un rappresentante regionale e la presidente di una grande azienda. Durante la riunione, si sarebbero affrontati temi legati alla politica attuale, con particolare attenzione alle proposte di rinnovamento avanzate dalla dirigente di un importante gruppo industriale. Il politico veneto avrebbe manifestato un certo accordo su alcune di queste proposte, senza ulteriori dettagli sulla durata o le modalità dell'incontro.

Luca Zaia, Presidente del Consiglio regionale del Veneto e campione del leghismo al Nord,haincontratoMarina Berlusconi, presidente di Fininvest e artefice del rinnovamento che negli ultimi mesi sta interessando Forza Italia. Un colloquio, riportato oggi sulle colonne deLa Repubblica, che ha scatenato numerosedomande e illazioni tra i politici del centrodestra. Come riportato dal quotidiano romano, ilrendez-voustra i due avrebbe dovuto restareriservato, tanto che il segretario della LegaMatteo Salvininon ne è stato minimamente informato. Zaia è stato ricevuto da Berlusconi nella casa della primogenita dell’ex Cavaliere in corso Venezia a Milano e la motivazione ufficiale dell’incontro è che il Doge dovesse parlare con la presidente del gruppo Mondadori di alcuni“progetti editoriali” che ha in mente, forse un libro o un podcast.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Zaia incontra in segreto Marina Berlusconi: il Doge trasloca in Forza Italia?

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