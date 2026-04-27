Conti pubblici la Lega agita il governo Forza Italia e FdI | No a scelte solitarie

Nella settimana in cui il Documento di finanza pubblica viene presentato in Parlamento, il governo si trova a dover gestire due richieste opposte. Da un lato, si cerca di ottenere margini di manovra per aiutare famiglie e imprese, dall’altro si deve mantenere l’unità della maggioranza, che ha posizioni divergenti sul rispetto del Patto di stabilità. La Lega ha criticato le proposte del governo, mentre Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno ribadito il proprio no a decisioni prese senza consultazione.

La settimana che porta il Documento di finanza pubblica in Parlamento si apre con il governo stretto tra due esigenze: strappare margini a Bruxelles per sostenere famiglie e imprese e tenere insieme una maggioranza che, proprio sul Patto di stabilità, mostra linee diverse. Giovedì la risoluzione comune sul Dfp dovrà indicare la rotta. Ma la Lega ha già alzato l’asticella: Claudio Borghi chiede di inserire nel testo l’abbandono del Patto, "eventualmente anche unilaterale" se l’Ue non dovesse dare risposte. Una posizione di rottura che agita gli alleati. Fratelli d’Italia frena. Marco Osnato invita a evitare "voli pindarici o fuochi di artificio" e a lasciare lavorare governo, Mef e Parlamento.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Conti pubblici, la Lega agita il governo. Forza Italia e FdI: "No a scelte solitarie" Notizie correlate Patto di stabilità, la Lega strappa e agita la maggioranza: FdI e Forza Italia frenanoLa richiesta di sospendere il Patto di stabilità apre una crepa nella maggioranza. Voto in Provincia. FdI e Lega a Forza Italia: compattiamociUn appello alla compattezza del centrodestra in vista delle elezioni provinciali del 12 aprile. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Conti pubblici, la Lega agita il governo. Forza Italia e FdI: No a scelte solitarie; Superbonus libera tutti; Papaveri e papere. Meloni vs Istat, il tè verde di Freni, torna Pichetto e nuovi maradona in politica; Patto di stabilità, scostamento fino a 30 miliardi. Ma è duello sulla clausola nazionale. Conti pubblici, la Lega agita il governo. Forza Italia e FdI: No a scelte solitarieIl ministro Giorgetti tratta con l’Ue, mentre il Carroccio chiede l’addio unilaterale al Patto di stabilità. Giovedì il voto sul documento di finanza. Ma tra Piano casa e bonus lavoro resta il nodo co ... msn.com La proposta della Lega: 'Via dal patto di stabilità anche soli'. FdI e FI frenanoAlla vigilia di una settimana cruciale per il governo, tra l'approdo del Documento di finanza pubblica in Parlamento e ben due riunioni pesanti del Consiglio dei ministri, si registra maretta in maggi ... ansa.it 25 aprile tra Bella ciao e Fischia il vento, i giovani di Forza Italia fuori dal corteo x.com IL PROFILO | Deputato di Forza Italia e coordinatore regionale del partito in Calabria, è una delle figure centrali del centrodestra reggino. L’ascesa politica in poco più di quindici anni, da Santo Stefano in Aspromonte a Montecitorio - facebook.com facebook