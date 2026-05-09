Il design pugliese conquista il salone del mobile | il successo di Puglia CortenLove a Milano Nei giorni scorsi

La partecipazione di Puglia CortenLove all'edizione 2026 del Salone del Mobile di Milano si è conclusa con un riscontro molto positivo. La presenza della realtà pugliese nel settore del design ha attirato l'attenzione di visitatori e professionisti, che hanno mostrato interesse per le sue creazioni. L'evento si è svolto nei giorni scorsi, lasciando un segno significativo tra le aziende e i designer presenti.

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Di seguito il comunicato: Si è conclusa con un riscontro straordinario la partecipazione di Puglia CortenLove all’edizione 2026 del Salone del Mobile di Milano. Nello spazio espositivo del Padiglione 13, l’azienda guidata da Silvia e Anna Maria Decataldo ha saputo trasformare un concetto astratto e profondamente pugliese come “La Controra” in una realtà materica capace di dialogare con il mercato del design d’eccellenza. Oltre l’acciaio: la nuova trama Costanza è già un’icona Il vero protagonista dell’esposizione è stato il debutto della nuova trama Costanza. Se il primo comunicato annunciava la sfida tecnologica di trasformare la rigidità dell’acciaio Corten in un fluido merletto geometrico, il responso del pubblico e degli addetti ai lavori ha confermato il successo di questa visione.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Il design pugliese conquista il salone del mobile: il successo di Puglia CortenLove a Milano Nei giorni scorsi ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Design Week e Salone del Mobile: Milano diventa il centro del mondo Intesa Sanpaolo al Salone del Mobile.Milano 2026 per supportare il design e la filiera del Made in ItalySupportare un settore strategico per il nostro Paese come quello del design e le PMI che operano nel Made in Italy. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Il design pugliese conquista il salone del mobile: il successo di Puglia CortenLove a Milano; Lecce-Juventus. Il cinema pugliese del futuro protagonista a Los Angeles con InFocus: PugliaApulia Film Commission torna al NewFilmmakers Los Angeles dall'8 all'11 aprile con sei cortometraggi di giovani autori pugliesi e un programma di incontri con l’industria americana Prende il via oggi, ... comingsoon.it