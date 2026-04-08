Intesa Sanpaolo al Salone del MobileMilano 2026 per supportare il design e la filiera del Made in Italy

Da tpi.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Salone del Mobile.Milano 2026, Intesa Sanpaolo sarà presente per sostenere il settore del design e le piccole e medie imprese che producono nel territorio italiano. La banca ha annunciato il suo coinvolgimento con l’obiettivo di favorire la crescita delle aziende legate al Made in Italy, offrendo supporto finanziario e servizi dedicati. L’evento si svolgerà a Milano e vedrà la partecipazione di numerosi professionisti e aziende del settore.

Supportare un settore strategico per il nostro Paese come quello del design e le PMI che operano nel Made in Italy. Questo uno degli obiettivi portati avanti con lungimiranza da Intesa Sanpaolo, Partner Istituzionale del Salone del Mobile.Milano, che rinnova il proprio impegno a fianco delle imprese del design e del sistema casa con l’incontro: “Design e Made in Italy. Il supporto di Intesa Sanpaolo all’impresa italiana e alla visione creativa sulla scena globale”, in programma oggi alle ore 17.30 al museo di Intesa Sanpaolo, le Gallerie d’Italia-Milano. L’iniziativa, dunque, si inserisce nel percorso di supporto che la Banca porta avanti da... 🔗 Leggi su Tpi.it

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