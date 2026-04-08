Intesa Sanpaolo al Salone del MobileMilano 2026 per supportare il design e la filiera del Made in Italy

Al Salone del Mobile.Milano 2026, Intesa Sanpaolo sarà presente per sostenere il settore del design e le piccole e medie imprese che producono nel territorio italiano. La banca ha annunciato il suo coinvolgimento con l’obiettivo di favorire la crescita delle aziende legate al Made in Italy, offrendo supporto finanziario e servizi dedicati. L’evento si svolgerà a Milano e vedrà la partecipazione di numerosi professionisti e aziende del settore.

Supportare un settore strategico per il nostro Paese come quello del design e le PMI che operano nel Made in Italy. Questo uno degli obiettivi portati avanti con lungimiranza da Intesa Sanpaolo, Partner Istituzionale del Salone del Mobile.Milano, che rinnova il proprio impegno a fianco delle imprese del design e del sistema casa con l’incontro: “Design e Made in Italy. Il supporto di Intesa Sanpaolo all’impresa italiana e alla visione creativa sulla scena globale”, in programma oggi alle ore 17.30 al museo di Intesa Sanpaolo, le Gallerie d’Italia-Milano. L’iniziativa, dunque, si inserisce nel percorso di supporto che la Banca porta avanti da... 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Intesa Sanpaolo al Salone del Mobile.Milano 2026 per supportare il design e la filiera del Made in Italy Leggi anche: Salone del Mobile, Intesa Sanpaolo supporta il design e il made in Italy Leggi anche: Salone del Mobile Milano 2026: date, novità e trend tra cucine smart, bagni spa e design del futuro Temi più discussi: Leonardo a Torino: un'esperienza esclusiva; Blocco bonifici dal 2 al 6 aprile: cosa succede?; TRENTESIMA EDIZIONE DI MIART, LA FIERA DELL’ARTE CONTEMPORANEA CHE ANTICIPA IL SALONE DEL MOBILE A MILANO; Banca Intesa Sanpaolo nuova multa colossale per accessi indebiti alle informazioni bancarie. Salone del Mobile, Intesa Sanpaolo supporta il design e il made in ItalyRinnovato il sostegno alle imprese. Appuntamento oggi alle ore 17.30 alle Gallerie d'Italia-Milano e poi nel corso della manifestazione. L'impegno della banca con il Programma sviluppo filiere per tut ... lapresse.it Intesa Sanpaolo è partner del Salone del Mobile.Milano: oggi alle Gallerie d’Italia l’incontro sul futuro del designBarrese (Intesa Sanpaolo): Il Design è storicamente uno degli elementi più forti per proiettare all’estero il saper fare italiano e comporta una stretta connessione tra cultura ed economia, con impat ... affaritaliani.it #FlashAzioni #IntesaSanpaolo Il raggiungimento di una tregua di due settimane deciso dal presidente Trump con la possibilità che l’Iran apra il passaggio da Hormuz in questo periodo sta inevitabilmente avendo un impatto positivo sui mercati azionari. inte x.com L’analisi di Intesa Sanpaolo evidenzia un ridimensionamento delle valutazioni per Usa, Europa e Italia. Il rischio Le stime sugli utili societari sottovalutano ancora gli effetti della guerra. - facebook.com facebook