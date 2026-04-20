Milano si prepara ad accogliere una delle sue settimane più intense, con l’avvio di eventi legati al design e all’arredo che coinvolgono tutta la città. Dalla tradizionale Design Week al Salone del Mobile, si susseguono esposizioni, fiere e incontri in diversi quartieri, attirando visitatori da tutto il mondo. La città si trasforma così in un palcoscenico internazionale dedicato alle novità nel settore del design e dell’arredamento.

Milano, 20 aprile 2026. Passaggio di testimone dall’art week alla design week: oggi parte la settimana a più alta concentrazione di eventi, fra Fuorisalone e Salone del Mobile. La città si mette in movimento, spuntano installazioni in cortili, i palazzi storici indossano “livree di design”. Una rete diffusa che trasforma la città in un campo aperto di sperimentazione, dove progetto, impresa e ricerca si intrecciano in oltre 300 appuntamenti. Inaugura la Design Week, Maurizio Cattelan e la sua colazione-baratto, in compagnia di Nicolas Ballario, dalle 7 alle 9. L’invito è di partecipare portando un oggetto da scambiare che sia “strano, bello, buffo, brutto, originale, banale, l’importante è che possa essere tenuto in mano”, da scambiare poi con i presenti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Design Week e Salone del Mobile: Milano diventa il centro del mondo

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