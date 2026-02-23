Mmerecano Swing | il ritmo italo-americano a Trastevere

Mmerecano Swing porta il ritmo italo-americano a Trastevere, creando un concerto che unisce melodie italiane e swing degli Stati Uniti. La causa è la voglia di rivisitare i classici italiani con sonorità jazz degli anni ’40. L’evento si svolge al Pasquino Art Center il 27 febbraio 2026, attirando appassionati di musica dal vivo e curiosi di scoprire un mix originale di generi. La serata promette di coinvolgere il pubblico con interpretazioni autentiche e energia contagiosa.

Cosa: Un progetto musicale che fonde la tradizione italiana con lo swing americano. Dove e Quando: Pasquino Art Center, Roma (Trastevere) – 27 febbraio 2026. Perché: Un'occasione per rivivere l'energia delle grandi orchestre e il genio di artisti come Renato Carosone in una cornice storica. L'incontro tra la melodia italiana e le sincopi travolgenti del jazz d'oltreoceano rappresenta uno dei capitoli più affascinanti della storia musicale del Novecento. Il prossimo 27 febbraio, il cuore pulsante di Trastevere si prepara a ospitare Mmerecano Swing, un evento che promette di trasformare il Pasquino Art Center in un club d'altri tempi, dove l'eleganza del retrò incontra la vitalità dell'esecuzione dal vivo.