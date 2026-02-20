A un anno dalla scomparsa la famiglia ricorda Gloria Rimedio | Una parte del nostro cuore se ne è andata con te il nostro legame un bene senza fine
Un anno fa, Gloria Rimedio, giovane di Brembate di Sopra, è partita a causa di una malformazione artero-venosa scoperta quando aveva 16 anni. La famiglia ricorda con dolore il suo sorriso e la forza dimostrata durante anni di cure. Gloria aveva 26 anni e aveva affrontato molte sfide, restando sempre positiva. La comunità locale si stringe intorno ai familiari, ricordando la sua presenza vivace e il suo coraggio. La notizia della sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra amici e vicini.
Brembate di Sopra. A un anno dalla scomparsa, la grande famiglia di Gloria Rimedio ricorda la 26enne di Brembate di Sopra che ha lottato a lungo contro una malformazione artero-venosa che le era stata diagnosticata nel 2014, a soli 16 anni. Dopo il diploma all’ Istituto Galli, le sue giornate sono state scandite spesso dalle frequenti tappe in ospedale, avanti e indietro da Bergamo, Brescia e Milano. Nelle sue prime fasi la malattia è rimasta in silenzio, fino al 2020 quando si era manifestata per la prima volta sotto forma di un’emorragia cerebrale. Nel 2021, durante l’emergenza del Covid, ha subito un delicato intervento di radiochirurgia, mentre l’anno seguente si era ripresentata una forte emorragia.🔗 Leggi su Bergamonews.it
