Il ct Capobianco | Ora il mondiale poi il sogno olimpico Ma resto quello del campetto all’aperto di Venafro
Il commissario tecnico ha annunciato che si concentrerà prima sul mondiale e successivamente sull’obiettivo olimpico. Ha anche ricordato le sue radici, facendo riferimento al campetto all’aperto di Venafro, dove ha iniziato a giocare a calcio. La rubrica “Il Fatto a spicchi” si rivolge agli appassionati di sport, in particolare a chi apprezza il suono dei rimbalzi e il fischio delle partite.
“Il Fatto a spicchi” è la rubrica dedicata a chi ama il rumore dei rimbalzi e il fischio delle suole sui parquet dei templi del basket o sul cemento dei campetti di quartiere, a chi non rinuncia a giocare con gli amici neppure se più vecchio e meno tutto di Lebron o a chi vorrebbe farlo senza rompersi le ossa, a chi sogna di diventare campionessa o campione, a chi si commuove quando la figlia o il figlio fanno canestro in palestra e poi nella vita. Perché il basket può essere una scuola di vita. Vediamo come con grandi personaggi che ne hanno fatto e ne fanno la storia in Italia. Seconda puntata ——————— Andrea Capobianco ha 60 anni, lo spirito di un ventenne, la cura delle cose di uno che ne ha viste tante e la sa lunga.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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