Il ct Capobianco | Ora il mondiale poi il sogno olimpico Ma resto quello del campetto all’aperto di Venafro

Il commissario tecnico ha annunciato che si concentrerà prima sul mondiale e successivamente sull’obiettivo olimpico. Ha anche ricordato le sue radici, facendo riferimento al campetto all’aperto di Venafro, dove ha iniziato a giocare a calcio. La rubrica “Il Fatto a spicchi” si rivolge agli appassionati di sport, in particolare a chi apprezza il suono dei rimbalzi e il fischio delle partite.

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