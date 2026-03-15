Andrea Capobianco commenta la sconfitta dell’Italia contro gli Stati Uniti durante le qualificazioni ai Mondiali. La partita si è conclusa senza sorprese, considerando la forza delle superstar WNBA statunitensi. La squadra italiana ha affrontato un avversario considerato molto difficile, e la sconfitta, sebbene prevedibile, non ha avuto ripercussioni significative. Ora, la squadra italiana sogna di raggiungere i propri obiettivi.

Sconfitta prevedibile e che, per buona misura, non fa male in casa Italia. Perché contro gli USA delle superstar WNBA è una di quelle partite praticamente impossibili, e tale si è confermata nelle qualificazioni ai Mondiali. Non cambia però fondamentalmente nulla in casa azzurra verso l’obiettivo che è quello di andare a Berlino. Così coach Andrea Capobianco dalle pagine della FIP e in conferenza stampa: “ Per rispetto alla nostra Nazionale, agli Stati Uniti e alla competizione che stiamo giocando, abbiamo preparato questa partita esattamente come le altre, pur sapendo che il risultato sarebbe stato probabilmente sfavorevole. Abbiamo affrontato una squadra che fa leva su un’organizzazione di gioco spaventosa, che non ti perdona il minimo errore e spesso ti punisce anche quando non ne commetti “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Andrea Capobianco: “USA spaventosi, non ti perdonano anche se non fai errori. Ora vogliamo raggiungere il nostro sogno”

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