Italdonne e il sogno Mondiale dopo 32 anni Il ct Capobianco | È il nostro obiettivo

Italdonne si prepara a tornare in campo dopo 32 anni, con il sogno di partecipare ai Mondiali. Il commissario tecnico ha dichiarato che raggiungere questo obiettivo è la priorità della squadra. Domani le giocatrici partiranno per il torneo pre-Mondiale in Portorico, che si svolgerà dall’11 al 17 marzo e assegnerà tre posti disponibili per l’evento principale di Berlino a settembre.

L'Italbasket donne manca al Mondiale da 32 anni. Troppi, davvero troppi. Stavolta, però, arrivare a Berlino per la fase finale (4-13 settembre) non è così impossibile, anzi. Per riuscirci, c'è da giocare un pre-Mondiale in Portorico, dall'11 al 17 marzo. Domani mattina la partenza alla volta di San Juan: si parte in anticipo per smaltire bene il fuso orario di 5 ore, oltre a conoscersi meglio, visto che il tempo per allenarsi un po' non c'è stato. Le azzurre, inserite nel girone B, esordiranno l'11 marzo con Portorico alle ore 20 locali (12 marzo alle 1.00 in Italia), il 12 scendono in campo con la Nuova Zelanda (ore 22 italiane) e poi il 14 sfidano gli Stati Uniti (ore 22).