Legambiente Lombardia si oppone allo spostamento del tunnel Patroclo, criticando il progetto definito troppo costoso e datato. La loro presa di posizione evidenzia come l’iniziativa comporti elevati oneri economici e problematiche strutturali, oltre a impatti sulla viabilità pubblica. L’associazione ha espresso la propria opinione in merito durante una conferenza stampa, sottolineando la necessità di riconsiderare l’intervento previsto, giudicato ormai obsoleto.

Milano, 6 maggio 2026 – “È un progetto talmente oneroso dal punto di vista economico, talmente gravoso dal punto di vista strutturale, progettuale nonché delle ricadute sulla viabilità pubblica e concepito con una visione talmente vecchia che sarebbe meglio rivederlo, nel senso di lasciar perdere”. Queste le parole di Federico Del Prete, responsabile Mobilità e Spazio pubblico di Legambiente Lombardia, sul piano di spostamento del tunnel di via Patroclo così come presentato da Milan e Inter nell’ambito dell’operazione che ha portato i due club ad acquistare lo stadio e l’ area di San Siro per realizzarvi un nuovo stadio corredato da attività commerciali e ricettive.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Legambiente Lombardia contro lo spostamento del tunnel Patroclo. “Piano assurdo, oneroso e vecchio”

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